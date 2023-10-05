Костюм Джека из "Титаника" уйдет с молотка

Костюм Джека, в котором снимался Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», будет продан на аукционе Prop Store. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома на своем сайте.

© Кадр из фильма "Титаник"

Аукцион реквизита из кинофильмов Prop Store проходит в Лондоне и считается одним из крупнейших. На предметах одежды, которые носил Леонардо Ди Каприо на съемках, сохранились бирки и ярлыки с именем актера и датой съемок. Начальная цена лота составит 100-200 тысяч фунтов стерлингов.