Крушение круизного лайнера "Титаник" является одной из самых знаменитых катастроф в истории.

Трагедия по сей день продолжает привлекать к себе внимание, даже не смотря на то, что со дня крушения прошло уже 111 лет.

Крушение "Титаника" породило множество теорий о причинах трагедии. Историки и просто увлеченные исследователи никак не могут определить, кто был виноват в гибели более 1500 пассажиров.

Моряк Дэвид Блэр был одним из членов экипажа "Титаника". Он должен был отправиться вместе со всей командой в первое плавание "Титаника", так как он занимал должность второго помощника капитана судна.

Однако Дэвид не сел в судно, поскольку за несколько дней до отправки лайнера он был отстранен от должности.

Второпях Блэр забыл передать ключи от сейфа, в котором хранились бинокли для впередсмотрящих (так назывались члены команды, чьей работой было смотреть вперед по курсу следования корабля).

Предположительно, если бы у команды были бинокли, то они могли бы увидеть очертания айсберга намного раньше и трагедии удалось бы избежать.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Siberianteacher.