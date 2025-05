Зарубежные новинки недели: Робби Уильямс, Pulp и Мэрилин Мэнсон

Робби Уильямс и Рене Рэпп выпустили по гимну самоуверенности, Pulp скандируют о том, как важно любить, Бенсон Бун скучает по маме, а инди-артистка Эмма Рут Рандл играет на фортепиано в помещении с открытым окном. «Рамблер» рассказывает о самых заметных и громких зарубежных новинках этой недели.

Синглы

Pulp — Got to Have Love

Жанр: гимноподобный рок.

Культовая брит-поп-группа Pulp продолжает готовить поклонников к премьере первого альбома за 24 года. Коллектив выпустил песню Got To Have Love, бодро призывающий любить и не закрываться от «единственного, что может спасти твою жизнь». Композиция строится на тревожном гитарном соло в стилистике Led Zeppelin и рефрена, который создан для скандирования толпой. Фронтмен группы здесь походит на вдохновлённого наставника, способного на пальцах объяснить, почему любить нужно и важно.

Премьера пластинки More запланирована на 6 июня. Лид-сингл Spike Island вышел в апреле и также попал в дайджест зарубежных новинок «Рамблера».

Robbie Williams — Rocket

Жанр: зажигательный поп-рок.

Британский поп-рок-музыкант Робби Уильямс решил записать именно такой альбом, о котором мечтал «со времён ухода из Take That в 1994-м». Речь о бойз-бэнде, в котором артист начинал музыкальную карьеру. Грядущий релиз получил название BRITPOP. Дата его премьеры пока не объявлена, но предварительно намечена на осень. По словам Уильямса, релиз будет звучать очень «по-британски» и отдаст дань «золотой эре британской музыки».

Rocket — это первый сингл в поддержку релиза. В бодром гитарном хите артист заявляет, что хочет быть ракетой, и радуется тому, что живёт. Зажигательности и заразительной энергетики треку придаёт гостевое участие гитариста Тони Айомми, участника культовой хеви-метал-группы Black Sabbath.

Reneé Rapp — Leave Me Alone

Жанр: бунтарский поп.

25-летняя поп-артистка Рене Рэпп, прославившаяся после съёмок в музыкальном ремейке «Дрянных девчонок» (2024), поделилась первым синглом новой эры. На протяжении двух минут трека певица с ленивым нахальством перечисляет, что делает её крутой, и повторяет слова «Оставьте меня в покое, я хочу повеселиться». Фразу сопровождает жужжание электрогитары: оно придаёт треку рок-энергетики и делает его почти бунтарским.

Benson Boone — Momma Song

Жанр: фортепианная поп-баллада.

Молодой артист Бенсон Бун выпустил песню, в которой обратился к своей матери. Аккомпанируя себе на фортепиано, певец меланхолично заявляет о желании вернуться домой и гадает: если он становится старше, значит ли это, что его мать — тоже? К припеву вокал Буна разгоняется, превращая композицию в мощную поп-балладу, достойную репертуара Элтона Джона.

Falling in Reverse ft. Marylin Manson — God Is A Weapon

Жанр: мрачный рок.

Два крайне противоречивых персонажа современной рок-музыки объединили усилия, чтобы записать трек на не менее противоречивую тему. Основным исполнителем значатся Falling In Reverse — группа Ронни Радке даже анонсировала турне с таким названием. Но трек звучит ближе к творчеству Мэнсона благодаря мрачной атмосфере и концепции медленного возгорания, которое держит в напряжении до последней секунды и идеально описывает идею одержимости другим человеком.

Текст композиции описывает эмоциональные качели, в которых один партнёр бесконечно причиняет боль другому. Сама фраза God Is A Weapon делает неочевидный, но забавный реверанс в сторону хита Арианы Гранде God Is A Woman. Радке исполняет первый куплет, Мэнсон — второй, но их голоса так гармонично сочетаются, что отличить их иногда нелегко. У обоих артистов в своё время были проблемы с законом, поэтому их дуэт кажется логичным продолжением их творчества.

For Those I Love — Of The Sorrows

Жанр: мелодекламация с ирландским акцентом.

Ирландский инди-музыкант Дэвид Эндрю Балф, в последний раз выпускавший музыку в 2021 году, опубликовал новую композицию. Of The Sorrows — это шестиминутная декламация с сильным ирландским акцентом. Свои слова артист адресует родному Дублину. Балф испытывает к городу смешанные чувства: понимая все его недостатки, музыкант не может не любить место, в котором прожил всю свою жизнь.

На протяжении первой половины трека монолог Балфа сопровождает минималистическое звучание, которое нарастает к третьей минуте и превращается в атмосферную электронику. Голос артиста тоже становится мощнее, пока наконец не сходит на крик. Особенно интересно использование фольклорной мелодии, лишний раз подчёркивающее любовь Балфа к родине. Рекомендуем познакомиться с артистом всем, кто неровно дышит к ирландской культуре.

Альбомы

RIIZE — Oddyssey

Жанр: корейская поп-музыка.

Для кого: для молодых и полных сил поклонников One Direction или BTS.

Южнокорейская мужская группа RIIZE (читается как «Райз»), созданная в 2024 году на базе лейбла SM Entertainment, выпустила дебютный полноформатник. В Oddyssey 10 треков, которые раскачиваются от юношеской нежности до стильного рэпа с намёком на брутальность и стадионной поп-музыки. Шестеро участников RIIZE поют как на родном корейском, так и на английском.

Сильная сторона альбома — это качественное звучание. Грамотная команда продюсеров умело создаёт многослойные, но в то же время простые композиции, способные удивлять. Порядок песен в трек-листе тоже кажется неслучайным: альбом открывает нежно-футуристическая Odyssey, за которой следует несколько хитовых песен с серьёзным речитативом и объёмными припевами. В иных случаях RIIZE показывают свою хрупкую сторону.

Заключительные треки альбома звучат как гимны для поклонников и очень напоминают One Direction и другие бойз-бэнды, добившиеся феноменального успеха. Похоже, коллектив метит весьма высоко, а их продюсеры удачно пользуются всеми возможными формулами успеха.

Emma Ruth Rundle — Music From The Bella Vista

Жанр: инструментальная фортепианная музыка.

Для кого: для поэтов и тех, кто ими восхищается.

В этом феврале дарк-инди-артистка Эмма Рут Рандл представила дебютный поэтический сборник The Bella Vista. По словам самой певицы, книга без прикрас описывает «нежность и брутальность романтической любви». Её новый инструментальный альбом — это дополнение к сборнику, но его можно слушать, не ознакомившись предварительно с текстом.

В Music From The Bella Vista вошло 19 композиций, но их порядок не совпадает с содержанием книги. Это холодные фортепианные мелодии, зачастую звучащие словно поодаль. Иногда в них можно услышать случайные шумы: например, проезжающую за окном машину или автомобильные гудки. Манера записи кажется максимально честной и лишённой всякой обработки, что делает музыку хрупкой и искренней. Релиз отлично дополняет эстетический образ Рандл и прекрасно вписывается в её дискографию, хотя и выделяется концепцией и инструментальностью.

