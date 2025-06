Зарубежные новинки недели: возвращение Мэрайи Кэри и Pulp

Рэперша Little Simz пробует себя в разных жанрах, а Pulp философствуют под блюзовое и джазовое звучание. Сабрина Карпентер в очередной раз жалуется, что её подводят инфантильные молодые люди, а Мэрайя Кэри ищет для себя «опасного мужчину». «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за эту неделю.

Синглы

Mariah Carey — Type Dangerous

Жанр: стильный R&B в духе нулевых.

Самое громкое возвращение недели совершила R&B-дива Мэрайя Кэри. Type Dangerous — это её первая новая песня за семь лет. В тексте композиции певица описывает, как входит на светское мероприятие и тут же приковывает к себе все взгляды. Сцена вполне точно описывает апломб, с которым Кэри возвращается в поп-музыку.

Во второй половине трека артистка вспоминает о неудавшихся романах прошлого и заявляет, что теперь не боится разбитого сердца. Даже наоборот: она ждёт, что в её жизни появится кто-то опасный. Хотя в минималистичной композиции отсутствуют прилипчивые мотивы и вокальные подвиги, которыми славится Кэри, её вальяжная самоуверенность всё равно очаровательна.

Sabrina Carpenter — Manchild

Жанр: сильный и независимый поп c призвуками кантри.

Американская поп-певица Сабрина Карпентер отпраздновала годовщину премьеры хит-сингла Please Please Please новым треком. Manchild — это характерный для Карпентер укол нерадивому возлюбленному, который игнорирует её звонки, играет в недоступного и в целом мало походит на джентльмена.

Артистка записала Manchild с привычной для себя командой: автором песен Эми Аллен и продюсером Джеком Антоновым. Музыкальную основу композиции составляет винтажный электропоп, а использование бодрых кантри-элементов придаёт песне летнего настроения.

Evanescence ft. K. Flay — Fight Like A Girl

Жанр: неоновый поп-рок.

Рок-группа Evanescence представила ещё один саундтрек к фильму «Балерина», главную роль в котором сыграла Ана де Армас. Новая песня построена на крадущемся ритме с громкими ударными и соблазнительном вокале Эми Ли. Артистка органично смотрится в образе роковой леди и наносит громкий вокальный удар на припеве, провозглашающем силу и независимость женщин. Нечто похожее Evanescence уже демонстрировали на своём последнем лонгплее Bitter Truth, вышедшем в 2021 году.

Композиция записана совместно с гитаристкой Кристин Флаэрти, добавляющей в аутро самоуверенного рок-речитатива в стиле Rage Against The Machine. Ранее Evanescence записали песню Hand That Feeds вместе с поп-артисткой Холзи. Композиция аналогично вошла в саундтрек «Балерины» и попала в один из предыдущих дайджестов «Рамблера». Премьера картины же состоялась 5 июня.

Альбомы

Pulp — More

Жанр: философская гитарная музыка.

Культовая британская рок-группа Pulp, стоявшая у истоков зарождения брит-рока, выпустила первый альбом с новым материалом за 24 года. Похоже, что за такой долгий перерыв у фронтмена коллектива Джарвиса Кокера накопилось немало мыслей, поэтому музыкант делится ими с предельной и иногда даже некомфортной честностью. Артист размышляет об оптимизме, любви и осознанности под многогранные аранжировки из джаза, блюза и других жанров.

Долгое ожидание возвращения Pulp делает впечатление от More приятнее, но на этом достоинства альбома не кончаются. Продюсером выступил британский музыкант Джеймс Форд, в последнее время приложивший руку ко многим громким релизам. Например, он участвовал в записи альбома Fontaines D.C. «Romance» и дебютного лонгплея женской группы The Last Dinner Party «Prelude To Ecstasy». Премьеры обеих пластинок сопровождались восторженными возгласами музыкальных критиков: похоже, что More ждёт та же судьба.

Marina — PRINCESS OF POWER

Жанр: клубный поп с простыми битами.

Для кого: для принцесс, цариц и королев танцпола.

Поп-артистка MARINA, ранее выступавшая как лидер группы Marina & The Diamonds, выпустила свой шестой альбом. По словам самой певицы, в Princess Of Power она изучает силу женственности, притом в самых разных аспектах. Например, песня C*ntissimo посвящена независимости, а баллада Metallic Stallion описывает попытки понять себя и других людей. В Cupid’s Girl артистка бесстрашно ищет любовь и не сомневается в собственной победе, а в титульном треке рассказывает о возвращении власти над собственной жизнью.

Посыл альбома прост и приятен: жить, танцевать и наслаждаться одним только фактом своего существования, не оглядываясь на прошлое. Звучание тоже незамысловатое: простые, чаще всего однотипные биты, в равной степени достойные как камерных, так и гигантских танцполов.

Little Simz — Lotus

Жанр: многогранный хип-хоп.

Для кого: для тех, кто много думает.

Британская рэперша Little Simz, одна из ключевых фигур альтернативного хип-хопа, выпустила свой шестой альбом. По словам артистки, цветок лотоса, в честь которого назван релиз, символизирует перерождение и трансформацию. К тому же Симбиату Аджикаво (настоящее имя Little Simz) восхищает их способность «прорастать даже в самых мутных водах».

Сам альбом, впрочем, не всегда посвящён исключительно превозмоганиям и борьбе с препятствиями. Например, в композиции Youth рэперша предстаёт беззаботной девчонкой, в треке Free призывает полюбить всё и всех, ведь только любовь способна даровать человеку безграничную свободу. В Peace артистка без особого успеха ищет умиротворение, пока на фоне повторяется приглушённая фраза «Нужно успокоиться». Структурно она напоминает навязчивую мысль, то и дело пробегающую в голове и никогда не доходящую до реального действия.

Лирика и исполнительская манера Little Simz напоминают поток сознания. С каждой новой композицией её мысли обрываются, уступая место новой теме или жанру. Яркое достоинство артистки в том, что она не пользуется классическими хип-хоп-аранжировками: в Free она читает хип-хоп под соул, а в Peace фоном для её рассуждений служит расстроенная гитара. Хотя эта особенность делает альбом несвязным, она же делает его разнообразным и способным удивлять с каждой новой песней.

Addison Rae — Addison

Жанр: поп-музыка.

Для кого: для нежных и гламурных девушек, мечтающих о красивой жизни.

24-летняя Эддисон Рей, получившая популярность в TikTok, выпустила свой дебютный альбом. Он назван по имени самой артистки и прекрасно отражает её интересы. Рей поёт о гламуре, роскошной одежде и стремлении к славе, явно ориентируясь на раннюю Бритни Спирс. Звучание альбома минималистично, поэтому никакие инструменты не отвлекают внимание слушателя от воздушного пения с придыханием.

Уровень серьёзности артистки не всегда очевиден. Например, в треке Money Is Everything Рей рассуждает, как важно зарабатывать, но к концу композиции артистка хохочет, восклицая: «Я самая богатая девчонка на свете!» В финале альбома расположена его самая хрупкая и искренняя композиция Headphones On, в которой Рей признаётся, что быть «самой интересной девчонкой мира» не всегда просто. Эта простая мысль внезапно выдаёт в ней зрелость, до этого скрывавшуюся под наигранной наивностью. Заключительный трек не перечёркивает всё, что было сказано до него, а лишь придаёт гламурному флёру искренности и реалистичности.

Cynthia Erivo — I Forgive You

Жанр: красивые баллады о милосердии.

Для кого: для тех, кто мечется между крайностями «простить» и «держать зло до конца своих дней».

38-летняя певица и актриса Синтия Эриво, ставшая популярной после съёмок в киномюзикле «Злая» (2024), поделилась хрупким и личным альбомом. I Forgive You стал всего лишь вторым в её дискографии, притом что дебютный альбом вышел в 2021 году.

Ключевая тема лонгплея — это поиски баланса между милосердием к близким людям и умением выстраивать личные границы. К примеру, в More Than Twice артистка вспоминает бесчисленные случаи, когда давала любимому человеку второй шанс, но он им не пользовался. В You First Эриво заявляет, что признает свои недостатки лишь в том случае, если её партнёр сделает первый шаг.

Минималистичные фортепианные аранжировки успокаивают и располагают к внутреннему диалогу. Быть может, идеи в альбоме не предлагают никаких громких откровений, но спокойно увлекут и успокоят на целый час.

