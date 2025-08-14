Самые знаменитые музыканты всех времен

Это имена, которые вы точно знаете. Это люди, коренным образом повлиявшие на массовую культуру. Многие из них популярны уже у нескольких поколений разных слушателей. Мы решили составить список самых известных музыкантов всех времен и вспомнить, почему их все так любят. В топ не включены группы и коллективы, речь будет идти только о сольных исполнителях.

© Henrik Hildebrandt/colourpress.com/globallookpress.com

Майкл Джексон

Майкл Джексон — фигура, конечно, противоречивая, но куда без него. Титул поп-короля у музыканта отнять так и не получилось. Что уж говорить: известный альбом «Триллер» — до сих пор самая продаваемая пластинка в истории. Сценический образ и творчество артиста повлияли на несколько поколений вперед. И дух поп-короля можно встретить на всех лучших медиаресурсах. Будь то видеоигры или отдельные аспекты в записи.

Элвис Пресли

© HA/globallookpress.com

Девушки падали в обморок, и начиналась истерика, когда он выходил на сцену и вы могли не слышать ни одной из композиций Пресли, однако знаете его имя и фамилию. Элвис — это целый пласт, повлиявший как на американскую, так и на мировую культуру. И творчество автора до сих пор обладает абсолютно магическим эффектом: включите рок музыканта и ноги моментально пустятся в пляс. С балладами артист тоже справлялся блестяще. Уверены, что те, кто научился исполнять песню Can’t Help Falling in Love, смогли покорить не одно девичье сердце.

Бритни Спирс

© PLANET PHOTOS/globallookpress.com

Имя известной певицы не сходит со страниц таблоидов, а фанаты не успевают оправиться от выходок дивы в соцсетях. Жизнь у музыканта действительно была сложная, что сильно ударило по ее психике. Тем не менее именно ее портреты висели над кроватями любителей попсы начала нулевых, а имя стало нарицательным для образа тинейджера на сцене. И да, песня Toxic, «Oops!…I Did It Again», Gimme More и множество других композиций до сих пор исполняются всем миром в караоке. В том числе и любителям рок-групп. Это ли не признание?

Боб Дилан

© imago stock&people/globallookpress.com

Единственный обладатель Нобелевской премии из всего списка в этом тексте до сих пор вызывает споры: это больше про поэзию или музыку? Споры длятся уже не первый год, но Дилан до сих пор на сцене и вызывает трепет своими песнями уже больше пятидесяти лет. Глыба, которая может увлечь слушателя как длинными и витиеватыми рок-размышлениями о высоком, так и трепетными песнямим о любви.

Пол Маккартни

© imago stock&people/globallookpress.com

Автор-исполнитель и самый известный участник «ливерпульской четверки» идет отдельным номером. Этот музыкант обладает настоящим даром: писать емко, цепко и так, чтобы это увлекло миллиарды. К тому же музыкант доказал, что его творческий потенциал не закончился в рамках группы The Beatles. Чего далеко ходить — последний на данный момент рок-релиз McCartney III (2020) доказал: ливерпульский рокер все еще умеет писать отличные песни.

Тейлор Свифт

© Javier Rojas/globallookpress.com

Самая популярная певица и автор песен в мире на данный момент. Вовлеченность фанатов в творчество Свифт настолько велика, что дива может перезаписать свой альбом десятилетней давности и снова продать его. А никто и не против! Музыкант на сцене с середины нулевых, но уже обрела культовый статус. При этом не раз пробуя себя в разном: Тейлор прошла эволюцию от кантри-попа и поп-рокера до личности, про чье творчество читают целые курсы в университетах.

Стиви Уандер

© Photo Image Press/globallookpress.com

Известный автор, без которого нельзя представить жанры соул и R&B. Титан музыкальной индустрии, обладающий неповторимым голосом. При этом слепой музыкант играет на пианино, барабанах, губной гармошке и других инструментах. Конечно, в огромной дискографии Уандера ориентироваться непросто, поэтому советуем его главное достояние — лучший альбом Songs in the Key of Life (1976).

Уитни Хьюстон

© Kasdan Pictures/globallookpress.com

I Will Always Love You — первое, что приходит на ум, когда вспоминают эту певицу. Личность и талант артистки же в разы шире. Вокалистка обладала одним из самых запоминающихся и сильных голосов в мире. Известная женщина, которая прожила очень непростую жизнь и скончалась при грустных обстоятельствах. Вот уж про кого стоило бы снять интересный байопик. Почувствовать всю силу ее духа и характера достаточно, услышав парочку песен вокалистки.

Чак Берри

© Globe Photos/globallookpress.com

Легенда рок-н-ролла и автор музыки, с которым на одной сцене мечтали оказаться чуть ли не все известные артисты и группы с гитарой. Это абсолютно особая энергетика, которую сейчас уже невозможно повторить. Что же творилось с людьми в момент, когда Берри только появился на сцене, трудно представить. Сравнимо с изобретением электричества.

Рианна

© Nancy Kaszerman/globallookpress.com

Она не выпускала альбомы с 2016 года, однако все продолжают следить за каждым ее шагом. Рианна — настоящий пример известной певицы, которая сделала сама себя: сначала на эстрадном поприще, а теперь и как одна из самых лучших бизнесвумен. И люди из совершенно разных социальных групп видят это. Сейчас Ри больше времени посвящает семье и выглядит по-настоящему счастливой. Ну, у нас и без нового творчества есть восемь альбомов качественной поп-музыки.

Элтон Джон

© IMAGO/United Archives/Sven Simon/globallookpress.com

Очки, рояль и яркий пиджак Джона — одни из самых узнаваемых атрибутов поп-музыки. Исполнительский талант Элтона заключается в умении рассказывать в песнях разные истории так, как это не умеют другие. Волшебник, способный заставить грустить над историей космонавта, мечтающего вернуться домой, или развлечь милой песенкой об обитателях Африки.

Интересные факты об Элтоне Джоне: помог наладить отношения с СССР, любит футбол

Адель

© Cbs/globallookpress.com

У хейтеров есть вопрос: почему в один момент весь мир влюбился в Адель, что в ней такого? Помимо фантастического голоса певицы, важен контекст. Известная вокалистка и автор песен начала активную творческую деятельность в момент, когда все соскучились по классической эстрадной песне. Исполнительница и ее команда записывают музыку, которая покоряет и тех, кто устал от R&B и рэпа в чартах, и для просто желающих послушать красивых песен о любви.

Фрэнк Синатра

© John Barrett/globallookpress.com

Обладатель самой известной фетровой шляпы прочно ассоциируется с американской культурой. Но без Let it Snow не обходится ни один Новый год, а композиция My Way сразу заставляет задуматься о собственном жизненном пути. Вокалист, который сделал многое для формирования традиции эстрадной песни и вокального джаза. Что говорить, если при слове «пятидесятые» в голове начинают играть именно треки Синатры. Хотя каверов на его песни от различных групп в современной обработке также немало.

Мадонна

© Jerome Ware/globallookpress.com

Нарушительница спокойствия, которая не дает спать многим до сих пор. Провокация — ее второе имя. Будь певица чуть спокойнее, река поп-культуры точно могла бы повернуть в другое русло. Не будем углубляться, плохо это или хорошо. Факт есть факт — интерес вызывает как классическое творчество артистки, так и свежее. Но если убрать всю провокацию, останется как минимум пластинка Ray of Light — один из самых продуманных и необычных по звуку релизов девяностых.

Боб Марли

© Jeffrey Mayer/Rock Negatives/globallookpress.com

Боб Марли = Ямайка. Миролюбивый исполнитель и автор композиций, чья музыка способна с первых аккордов настроить на позитивный вайб и заставить подружиться со всеми недоброжелателями. В этом уникальная магия и философия творчества артиста. Кажется, что любая песня этого вокалиста способна вызывать улыбку.

Шер

© k03/globallookpress.com

Музыкант, который успешно выступает еще с шестидесятых годов прошлого века. Ее вклад сложно переоценить. Шер очень много сделала для репрезентации женщин на сцене, и ее творчество воспитало несколько поколений исполнительниц. Певица умело подстраивалась под музыкальные тренды, но всегда сохраняла свое лицо. К примеру, главный хит артистки Believe вышел в 1998 году.

Мэрайя Кэри

© Hans Heinz/colourpress.com.globallookpress.com

Известная певица, которая прекрасно чувствовала себя и в поп-музыке, и в R&B, и в хип-хопе, и много где еще. И это не учитывая, что она называет себя Королевой рождества из-за популярности хита All I Want for Christmas Is You (1994). Любовь к музыке Мэрайи настолько велика, что она стала самой коммерчески успешной певицей тысячелетия по версии World Music Awards.

Бейонсе

© Nancy Kaszerman/globallookpress.com

Популярность экс-участницы Destiny Child не падает год от года и только приумножается. Фанаты Бейонсе любят ее не только за нетривиальную музыку и страсть к любимому делу, но и за общую жизненную позицию. Это своего рода стиль жизни, в котором многие находят поддержку и опору: сильная и независимая дама, готовая постоять за себя и других.

Дэвид Боуи

© imago stock&people/globallookpress.com

Он же Зигги Стардаст, Блэкстар и много кто еще. Уже стало штампом вспоминать Дэвида «хамелеоном рок-музыки». Артист и автор песен переизобретал свое творчество более половины века. Можно сказать без преувеличения, что каждый третий музыкант вдохновлялся работами Боуи, хочет он того или нет. Настолько плотно этот вокалист впитался в ткань культуры и рока. К тому же Дэвид активно поддерживал молодые группы, за что ему отдельный почет.

Лана Дель Рей

© Panoramic/globallookpress.com

Лана неожиданно появилась в мейнстримной музыке начала десятых и сразу же влюбила в себя слушателей. Дебютный альбом моментально стал классикой для меломанов, пусть и не для критиков. Со временем Рей покорила их своим томным исполнением, уникальным стилем, рок-подходом и особой авторской поэзией.

Jay-Z

© Keith Beaty/globallookpress.com

Джей-Зи не понаслышке знает о том, как пробиваться с низов до большого успеха. Жизнь артиста была не сахар, и в его карьере присутствует много преступных эпизодов. Зато уже позже рэпер все-таки взялся за ум и начал заниматься творчеством, а не бандитизмом. Тексты были вдохновлены его непростой прежней жизнью и покорили слушателя хорошим слогом. Теперь Джей-Зи — один из самых главных рэперов. Пластинки артиста выходят редко, но каждый раз это обсуждаемое событие.

Эминем

© Nancy Kaszerman/globallookpress.com

Детройтский рэп-гений, заразивший любовью к хип-хопу весь земной шар. Слим Шейди умеет писать и юморные тексты с колкими панчами, и лирические песни о своей непростой судьбе, а также не забывает поп-хитами все это дело сдабривать. А про быструю читку рэпера так вообще можно целые трактаты написать.

Леди Гага

© u78/globallookpress.com

Артистка, которая буквально за карьеру придала новый импульс поп-музыке. Гага закончила эпоху гламура и показала: настало время экстравагантных образов, непривычных смыслов и сложных концептов. Каждое появление артистки в начале нулевых было событием, а новые клипы обсуждались всеми. Гага также очень сильная певица. И если хотите оценить вокальные данные, то послушайте два совместных релиза с Тони Беннеттом. Сейчас певица занимается менее шокирующими вещами, но все также продолжает придумывать необычные проекты.

Брюс Спрингстин

© WAYNE STARR-Code/globallookpress.com

Главный музыкант жанра хартленд-рок умеет создавать всю карьеру и стадионные рок-хиты, и тихие баллады о разбитом сердце. Вокалиста фанаты и обычные слушатели именуют не иначе как Босс и в целом уважают его любовь к простым людям, о проблемах которых чаще всего Спрингстин поет в своих творениях. Поверьте, очень трудно не проникнуться его мотивационными песнями, даже если вы такое не любите. И он все еще мощно играет рок! Отметим и заслуги группы E Street Band, без которой он бы не смог сделать свои шедевры.

Бруно Марс

© k03/globallookpress.com

Певец, начавший карьеру с простеньких и сладеньких песенок, дорос до статуса одного из самых интересных артистов этого поколения. Талант Марса — в умении создавать синтез интересного R&B, поп-рока и фанка с прилипчивыми хуками. Ну и огромная харизма певца, куда без нее.