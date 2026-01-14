K-pop-группа Blackpink назвала дату выхода нового мини-альбома

Популярный южнокорейский гёрлз-бэнд Blackpink анонсировал новый мини-альбом Deadline. Его релиз должен состояться 27 февраля.

© Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com

Грядущий мини-альбом станет первой крупной работой группы почти за три года. После выхода студийника Born Pink в 2022-м участницы Blackpink сосредоточились на сольных карьерах. Каждая из четверых солисток за это время успела выпустить по пластинке.

Ещё в августе 2025 года основатель лейбла YG Entertainment заявил, что группа выпустит новый альбом «самое позднее» в ноябре. Позднее эта дата была перенесена на неопределённый срок.

С большой вероятностью в Deadline войдёт последний сингл Blackpink «Jump», который коллектив представил в июле 2025-го.

Про Лису из BLACKPINK снимут документальный фильм