Земфира выпустила новый альбом

На сайте певицы появилось сообщение о выходе нового мини-диска под названием «Земфира от Луки».

Альбом состоит из четырех песен: «Мой друг», «Апероль», «II» и «Время не щадит». До этого Земфира уже намекала на выход нового альбома, разместив на личной странице в социальной сети соответствующую фотографию. Правда, певица не сопроводила снимок никаким описанием, поэтому фанаты исполнительницы не совсем поняли этот анонс.