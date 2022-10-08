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2 часа назад

Земфира выпустила новый альбом

Мария Кимакович

На сайте певицы появилось сообщение о выходе нового мини-диска под названием «Земфира от Луки».

Земфира выпустила новый альбом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Альбом состоит из четырех песен: «Мой друг», «Апероль», «II» и «Время не щадит». До этого Земфира уже намекала на выход нового альбома, разместив на личной странице в социальной сети соответствующую фотографию. Правда, певица не сопроводила снимок никаким описанием, поэтому фанаты исполнительницы не совсем поняли этот анонс.

Названа лучшая песня 1990-х

Накануне выхода мини-альбома его анонс сделала и Рената Литвинова в своем Telegram-канале. Анонс звезда сопроводила фотографией, на которой запечатлена она сама и Земфира.

Ранее известный комик пожаловался на жизнь в Израиле.

Рената Литвинова,
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