Карл III решил продать лошадей Елизаветы II

Карл III получил их от матери в наследство. Известно, что королева была любительницей скачек. Однако новый правитель решил сократить количество коней. В этом году в скачках участвовали 37 лошадей. Однако теперь их станет меньше на треть. В том числе на аукционе продадут лошадь по кличке Любовные приключения. Она принесла победу на скачках в Гудвуде за два дня до смерти королевы.