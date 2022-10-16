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2 часа назад

Карл III решил продать лошадей Елизаветы II

Мира Маркина

Новый король Великобритании Карл III решил выставить на продажу 12 скаковых лошадей Елизаветы II. Об этом пишет Daily Mail.

Карл III решил продать лошадей Елизаветы II
Фото: pxhere.compxhere.com

Как сообщает издание, лошадей продадут до конца октября на аукционе Tattersalls. Покупкой интересуются в государствах Персидского залива.

Карл III уволил 100 сотрудников своей резиденции

Карл III получил их от матери в наследство. Известно, что королева была любительницей скачек. Однако новый правитель решил сократить количество коней. В этом году в скачках участвовали 37 лошадей. Однако теперь их станет меньше на треть. В том числе на аукционе продадут лошадь по кличке Любовные приключения. Она принесла победу на скачках в Гудвуде за два дня до смерти королевы.

У Карла III 60 своих лошадей. Они находятся в конюшне в резиденции британских монархов Сандрингеме.

Ранее стало известно, что принц Уильям получил в наследство тюрьму.

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