Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, что над королем Карлом III жестоко издевались в школе

Диана Товсепова

Стало известно, что над королем Чарльзом (Карл III) издевались в школе.

Стало известно, что над королем Карлом III жестоко издевались в школе
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Биограф Кристофер Андерсен выяснил новые подробности о детстве монарха. Новые подробности о новом монархе будут опубликованы в новой книге Андерсена. Автор утверждал, что разговаривал с несколькими сотрудниками, служившими королю Карлу.

Чарльз учился в частной школе на северном побережье Шотландии и это время он вспоминает с ужасом и сравнивает с тюремным заключением.

Что принц Чарльз запрещал носить леди Ди

По данным биографа, будущего монарха избивали другие ученики и относились к нему жестоко. Однажды его даже подвесили в душе и оставили там. Такие ситуации принесли ему психологические травмы.

Будущий король не единожды просил родителей забрать его из школы, но они этого не сделали, да и отношения с отцом и матерью у него были не самые теплые.

Елизавета II, взойдя на престол в 25 лет, уже была матерью двоих детей, но была занята тем, чтобы доказать обществу, что она достаточна хороша для роли королевы.

Ранее мы писали о том, что Карл III решил продать лошадей Елизаветы II.

Люди,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители