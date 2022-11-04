Стало известно, что над королем Карлом III жестоко издевались в школе

Стало известно, что над королем Чарльзом (Карл III) издевались в школе.

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Биограф Кристофер Андерсен выяснил новые подробности о детстве монарха. Новые подробности о новом монархе будут опубликованы в новой книге Андерсена. Автор утверждал, что разговаривал с несколькими сотрудниками, служившими королю Карлу.

Чарльз учился в частной школе на северном побережье Шотландии и это время он вспоминает с ужасом и сравнивает с тюремным заключением.

По данным биографа, будущего монарха избивали другие ученики и относились к нему жестоко. Однажды его даже подвесили в душе и оставили там. Такие ситуации принесли ему психологические травмы.

Будущий король не единожды просил родителей забрать его из школы, но они этого не сделали, да и отношения с отцом и матерью у него были не самые теплые.

Елизавета II, взойдя на престол в 25 лет, уже была матерью двоих детей, но была занята тем, чтобы доказать обществу, что она достаточна хороша для роли королевы.