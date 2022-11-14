Илон Маск предрек будущее и встречу с инопланетянами

Илон Маск предрек будущее человечества в рамках конференции, проходящей на саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом сообщает портал Tempo.co.
По мнению миллиардера, в будущем для людей станут привычными вырытые в глубине Земли туннели, которые избавят от пробок на дорогах. Кроме того, Маск не сомневается в том, что люди смогут путешествовать вокруг планеты на ракетах.
Помимо этого, бизнесмен не исключил возможность встречи с инопланетянами:
"Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет".
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