Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Группа "Кино" выпустит новый альбом 24 декабря

Мира Маркина

Музыкальный коллектив "Кино" анонсировал выпуск нового альбома. Об этом представители группы рассказали в официальном сообществе во "ВКонтакте".

Группа "Кино" анонсировала выход нового альбома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый альбом рок-группы "Кино" выйдет 24 декабря. В этот день рок-музыканты презентуют его на концерте в Санкт-Петербурге. Там же поклонники смогут приобрести диск.

"По вашим многочисленным просьбам, мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни КИНО в современном звучании", — написали музыканты в соцсети.

Что стало с участниками группы "Кино"

В современный состав "Кино" входят басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист Юрий Каспарян. При записи новых песен и на концертах коллектив использует оцифрованный голос Виктора Цоя.

Ранее мы писали, о какой "восьмикласснице" на самом деле пел Цой.

Люди,Юрий Каспарян,Игорь Тихомиров,Александр Титов,Виктор Цой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители