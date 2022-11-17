Группа "Кино" анонсировала выход нового альбома

Музыкальный коллектив "Кино" анонсировал выпуск нового альбома. Об этом представители группы рассказали в официальном сообществе во "ВКонтакте".

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Новый альбом рок-группы "Кино" выйдет 24 декабря. В этот день рок-музыканты презентуют его на концерте в Санкт-Петербурге. Там же поклонники смогут приобрести диск.

"По вашим многочисленным просьбам, мы представляем новый альбом нашей группы, в который вошли все студийные записи за прошедшие 10 лет. Песни КИНО в современном звучании", — написали музыканты в соцсети.

В современный состав "Кино" входят басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также гитарист Юрий Каспарян. При записи новых песен и на концертах коллектив использует оцифрованный голос Виктора Цоя.