Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
0° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
3 часа назад

100-летняя британка назвала виски секретом своего долголетия

Мира Маркина

Подданная Британского Королевства Барбара Бейтс недавно отпраздновала юбилей – ей исполнилось 100 лет. В беседе с Wakefield Express долгожительница раскрыла свой секрет.

100-летняя британка раскрыла алкогольный секрет долголетия
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Барбара Бейтс родилась в Великобритании 13 ноября 1922 года. Она успешно отучилась в школе, а после стала работать на мельнице. В разгар Второй мировой войны Барбара вышла замуж. Прошло еще немного времени, и у Барбары родилась дочь. И хотя наследница просила у родителей брата или сестру, те не решились на рождение еще одного малыша.

“Моя мать была одной из 11 детей. Родственников было более чем достаточно”, — с юмором объяснила пенсионерка.

102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

До ухода на пенсию (в 1981 году) Барбара в течение 25 лет трудилась в совете города Уэйксфилд. Там миссис Бейтс живет и сегодня. Поздравить ее со 100-летием пришли трое внуков и четверо правнуков, а всего – 20 гостей. Также в почтовом ящике Барбары оказалась открытка от короля Карла III и королевы-консорта Камиллы.

В интервью журналистам женщина назвала любимый алкогольный напиток. Он, по мнению Барбары, помогает сохранять ей здоровье и силы.

“Меня всегда поддерживала капелька виски. Мне нравилось добавить немного виски, например, в воду”, — рассказала юбилярша.

Ранее мы рассказывали о женщине со 168 потомками.

Люди,Барбара Бейтс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители