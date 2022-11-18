100-летняя британка раскрыла алкогольный секрет долголетия

Подданная Британского Королевства Барбара Бейтс недавно отпраздновала юбилей – ей исполнилось 100 лет. В беседе с Wakefield Express долгожительница раскрыла свой секрет.

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Барбара Бейтс родилась в Великобритании 13 ноября 1922 года. Она успешно отучилась в школе, а после стала работать на мельнице. В разгар Второй мировой войны Барбара вышла замуж. Прошло еще немного времени, и у Барбары родилась дочь. И хотя наследница просила у родителей брата или сестру, те не решились на рождение еще одного малыша.

“Моя мать была одной из 11 детей. Родственников было более чем достаточно”, — с юмором объяснила пенсионерка.

До ухода на пенсию (в 1981 году) Барбара в течение 25 лет трудилась в совете города Уэйксфилд. Там миссис Бейтс живет и сегодня. Поздравить ее со 100-летием пришли трое внуков и четверо правнуков, а всего – 20 гостей. Также в почтовом ящике Барбары оказалась открытка от короля Карла III и королевы-консорта Камиллы.

В интервью журналистам женщина назвала любимый алкогольный напиток. Он, по мнению Барбары, помогает сохранять ей здоровье и силы.

“Меня всегда поддерживала капелька виски. Мне нравилось добавить немного виски, например, в воду”, — рассказала юбилярша.