Отец восьмимиллиардного человека дал публичный комментарий

Три дня назад население планеты перешагнуло отметку в восемь миллиардов. Восьмимиллиардный ребенок родился в Армении. “Лента.ру” позвонила отцу новорожденной девочки.

Карен Закарян еще не видел дочь, поскольку сейчас находится за границей. Мужчина часто звонит супруге по видеосвязи, чтобы увидеть нового члена семьи. У Арпи – так назвали малышку родители – есть старшие братья, рассказал гордый отец. Он также раскрыл секрет необычного имени дочери и поделился эмоциями: