Отец восьмимиллиардного человека дал публичный комментарий

Три дня назад население планеты перешагнуло отметку в восемь миллиардов. Восьмимиллиардный ребенок родился в Армении. “Лента.ру” позвонила отцу новорожденной девочки.
Карен Закарян еще не видел дочь, поскольку сейчас находится за границей. Мужчина часто звонит супруге по видеосвязи, чтобы увидеть нового члена семьи. У Арпи – так назвали малышку родители – есть старшие братья, рассказал гордый отец. Он также раскрыл секрет необычного имени дочери и поделился эмоциями:
“Арпи означает "луч солнца". Я рад, но рад не за восьмимиллиардного жителя, а рад за мою Арпи”.
Арпи родилась здоровой малышкой. Ее рост при рождении составил 49 сантиметров, а вес – 2,9 килограмм. Об этом сообщил губернатор Армении Карен Саркисян со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.
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