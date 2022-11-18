Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
4 часа назад

Журналисты поговорили с отцом восьмимиллиардного человека на Земле

Мира Маркина

Три дня назад население планеты перешагнуло отметку в восемь миллиардов. Восьмимиллиардный ребенок родился в Армении. “Лента.ру” позвонила отцу новорожденной девочки.

Отец восьмимиллиардного человека дал публичный комментарий
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Карен Закарян еще не видел дочь, поскольку сейчас находится за границей. Мужчина часто звонит супруге по видеосвязи, чтобы увидеть нового члена семьи. У Арпи – так назвали малышку родители – есть старшие братья, рассказал гордый отец. Он также раскрыл секрет необычного имени дочери и поделился эмоциями:

“Арпи означает "луч солнца". Я рад, но рад не за восьмимиллиардного жителя, а рад за мою Арпи”.

Уже 8 млрд: сколько людей жило на Земле и что нас ждет впереди

Арпи родилась здоровой малышкой. Ее рост при рождении составил 49 сантиметров, а вес – 2,9 килограмм. Об этом сообщил губернатор Армении Карен Саркисян со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

Ранее “Рамблер” писал, чего боялись дети восьмидесятых.

Люди,Карен Закарян,Карен Саркисян,ЮНИСЕФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители