Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Бывший фронтмен "Кукрыниксов" назвал главные черты современных рок-н-ролльщиков

Мира Маркина

Современные любители рок-н-ролла повзрослели вместе с любимыми исполнителями, а молодежи жанр кажется странным. Такое мнение высказал в беседе с "Мослентой" Алексей Горшенев — лидер группы "Горшенев" и бывший фронтмен "Кукрыниксов".

Алексей Горшенев описал современных рок-н-ролльщиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более взрослая публика, по словам музыканта, чаще покупает билеты на VIP-места, а молодые меломаны икон рок-н-ролла могут считать непонятными и неактуальными.

"Дурачок, играющий музыку для пролетариата" —Горшенев считает, что в глазах молодежи так.

Shazam рассказал, какую музыку мир слушал последние 20 лет

Музыкант отметил: говорить, что молодежь совсем не понимает его творчества, несправедливо.

"Для многих это тропинка в светлые стороны души", — сказал он.

Ранее "Рамблер" рассказывал об интереса Горшенева к Бетховену.

Люди,Алексей Горшенев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители