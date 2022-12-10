Алексей Горшенев описал современных рок-н-ролльщиков

Современные любители рок-н-ролла повзрослели вместе с любимыми исполнителями, а молодежи жанр кажется странным. Такое мнение высказал в беседе с "Мослентой" Алексей Горшенев — лидер группы "Горшенев" и бывший фронтмен "Кукрыниксов".

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Более взрослая публика, по словам музыканта, чаще покупает билеты на VIP-места, а молодые меломаны икон рок-н-ролла могут считать непонятными и неактуальными.

"Дурачок, играющий музыку для пролетариата" —Горшенев считает, что в глазах молодежи так.

Музыкант отметил: говорить, что молодежь совсем не понимает его творчества, несправедливо.

"Для многих это тропинка в светлые стороны души", — сказал он.