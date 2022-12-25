Умер вокалист группы Faithless Макси Джаз

Умер 65-летний Максвелл Фрейзер (Макси Джаз) — солист культовой группы 90-х Faithless. Об этом сообщила автор песен и клавишница группы Систер Блисс.

Фото: Global Look Press Global Look Press

В чем причина смерти, неясно. Из сообщения Блисс известно, что сердце Фрейзера остановилось во сне.

В марте музыкант рассказывал о проблемах со здоровьем, из-за которых был вынужден отменить все выступления. Четыре недели назад Фрейзер делился в социальных сетях видео, в котором репетирует новую музыку.

Самая известная песня группы Faithless наиболее — Insomnia, которая вышла в 1995 году и возглавила танцевальные чарты Великобритании. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, релиз последнего из них состоялся в 2020 году. В качестве сольного исполнителя Джаз сотрудничал с Робби Уильямсом, Tiesto, Jamiroquai и другими звездами.