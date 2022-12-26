Юморист рассказал об отличиях москвичей и петербуржцев

Звезда телешоу “Аншлаг” Юрий Гальцев в беседе с журналистом издания “Москвич Mag” обсудил разницу между “столичными” жителями и теми, кто живет в Санкт-Петербурге.

По мнению Гальцева, существенных отличий между москвичами и петербуржцами нет. Важнее всего оставаться человеком.

“По поводу того, что "мы, столичные, отличаемся", я больше слышу от самих москвичей, причем в других городах”, — подчеркнул артист.

Сам Гальцев давно живет в Санкт-Петербурге, однако часто приезжает в Москву. Но при этом перебираться в столицу звезда не планирует. Юрий подчеркнул: невозможно жить в Москве и Петербурге всем.