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1 час назад

Российский юморист Гальцев рассказал об отличиях москвичей и петербуржцев

Мира Маркина

Звезда телешоу “Аншлаг” Юрий Гальцев в беседе с журналистом издания “Москвич Mag” обсудил разницу между “столичными” жителями и теми, кто живет в Санкт-Петербурге.

Юморист рассказал об отличиях москвичей и петербуржцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Гальцева, существенных отличий между москвичами и петербуржцами нет. Важнее всего оставаться человеком.

“По поводу того, что "мы, столичные, отличаемся", я больше слышу от самих москвичей, причем в других городах”, — подчеркнул артист.

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Сам Гальцев давно живет в Санкт-Петербурге, однако часто приезжает в Москву. Но при этом перебираться в столицу звезда не планирует. Юрий подчеркнул: невозможно жить в Москве и Петербурге всем.

“У нас есть прекрасные города — Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск — со своими прекрасными театрами”, — уточнил свою мысль юморист.

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Люди,Юрий Гальцев,
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