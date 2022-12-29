Мошенники и так донимают многих из нас по телефону, а в праздничной суете такие случаи становятся еще более распространенными.

Чтобы обмануть наивных граждан, мошенники используют особые схемы. Сейчас вы можете столкнуться с подставными розыгрышами призов, телефонными шантажистами, несуществующей "службой безопасности" банка.

Смотрите видео, чтобы узнать том, как не стать жертвой подобных злоумышленников. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Александр Вураско в программе «Мир. Мнение».