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1 час назад

Праздник мошенников. Самые популярные «разводы» на Новый год: видео

Диана Товсепова

Мошенники и так донимают многих из нас по телефону, а в праздничной суете такие случаи становятся еще более распространенными.

Чтобы обмануть наивных граждан, мошенники используют особые схемы. Сейчас вы можете столкнуться с подставными розыгрышами призов, телефонными шантажистами, несуществующей "службой безопасности" банка.

Смотрите видео, чтобы узнать том, как не стать жертвой подобных злоумышленников. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Александр Вураско в программе «Мир. Мнение».

"Мошенник может скопировать данные, а потом использовать их против вас"

Ранее мы писали о том, как нагрубить мошенникам, чтоб обезопасить себя.

Люди,Видео,Александр Вураско,
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