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43 минуты назад

Кортни Лав назвала имена музыкальных гениев

Мира Маркина

Певица Кортни Лав стала гостьей подкаст-студии WTF. В беседе с Марком Мароном Лав назвала имена “единственных музыкальных гениев”.

Кортни Лав назвала имена музыкальных гениев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению певицы, всего двух музыкантов можно считать по-настоящему гениальными людьми – покойного мужа Лав Курта Кобейна и Лану Дель Рей.

“У нее есть целостность, которая была у Курта. Единственные два человека, о которых я могу сказать так”, — объяснила свой выбор Кортни Лав.

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Также певица рассказала, что совсем скоро выпустит новый альбом. Однако вдова Кобейна во время беседы с Мароном отметила, что ее следующий релиз не будет связан с жанром “рок”. По мнению Лав, никто сейчас не занимается рок-музыкой.

Ранее “Рамблер” писал о знаменитостях, ушедших в этом году.

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