Кортни Лав назвала имена музыкальных гениев

По мнению певицы, всего двух музыкантов можно считать по-настоящему гениальными людьми – покойного мужа Лав Курта Кобейна и Лану Дель Рей .

“У нее есть целостность, которая была у Курта. Единственные два человека, о которых я могу сказать так”, — объяснила свой выбор Кортни Лав.

Также певица рассказала, что совсем скоро выпустит новый альбом. Однако вдова Кобейна во время беседы с Мароном отметила, что ее следующий релиз не будет связан с жанром “рок”. По мнению Лав, никто сейчас не занимается рок-музыкой.