Кто умер в 2022: все знаменитости, ушедшие в этом году

В последние дни уходящего года принято подводить итоги. Сегодня мы вспомним о знаменитых людях, чей жизненный путь был прерван в этом году. Все они в разное время внесли существенный вклад в культурную и общественную жизнь и достойны памяти. Какие политики, артисты, спортсмены умерли в 2022 году, читайте в нашей статье.

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Леонид Куравлев

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Звезда советского кино Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни 30 января 2022 года. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Леонид Куравлев не мечтал об актерской карьере. Поступить в творческий вуз ему в шутку посоветовала сестра. А в 70-х годах имя выпускника ВГИКа Леонида Куравлева стало известно большинству советских кинозрителей, когда увидели свет фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня».

Наталья Назарова

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Наталья Назарова ушла из жизни в возрасте 72 лет. Ее не стало 17 марта 2022 года.

Карьера Натальи Назаровой развивалась благодаря участию в больших кинопроектах («Неоконченная пьеса для механического пианино», «Старый Новый год», «Любимая женщина механика Гаврилова»), работе на телевидении и выступлениям на сцене МХТ им. Чехова. Но один роковой случай прервал белую полосу в жизни артистки. В 1989 году на Наталью напал неизвестный мужчина. Полученный удар по голове стал триггером для психиатрического заболевания, из-за которого блестящая некогда актриса была вынуждена находиться под постоянным наблюдением врачей.

Мадлен Олбрайт

Первая женщина в должности государственного секретаря США Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта 2022 года. Политику было 84 года на момент смерти.

Олбрайт знают во всем мире, поскольку она на протяжении нескольких лет была постоянным представителем США при ООН. На этом посту Мадлен зарекомендовала себя как «железная леди», поскольку часто демонстрировала твердый и неуступчивый характер. Мадлен также известна тем, что носила броши- послания для аудитории и журналистов.

Александра Яковлева

Известная советская и российская актриса театра и кино, режиссер, общественно-политический деятель Александра Яковлева умерла 1 апреля 2022 года. Артистка на протяжении нескольких лет боролась с онкологией. Яковлевой не стало на 55-м году жизни.

Дебют в кино будущей звезды состоялся всего год спустя после поступления в творческий вуз: Яковлева получила роль в первом советском фильме-катастрофе «Экипаж». Спустя десятки лет актриса примет участие в съемках ремейка картины, хотя еще в девяностых Александра Евгеньевна поставила карьеру в кино на паузу. Тем не менее, россияне горячо полюбили актрису за роль в «Чародеях», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Приказано взять живым» и многих других фильмах.

Владимир Жириновский

Новость о смерти сооснователя и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского была неожиданной, хотя политик умер после продолжительной болезни. Владимира Вольфовича не стало 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

Политическая карьера выпускника МГУ Жириновского началась в мае 1988 года с выступления на учредительном съезде партии Валерии Новодворской «Демократический Союз». С тех пор Владимир Вольфович прославился острыми высказываниями (в том числе критикующими власть) и эксцентричными поступками.

Пьер Нарцисс

Участник второго сезона «Фабрики звезд», певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер 22 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Музыкант скончался из-за осложнений редкой формы подагры.

Автор хита нулевых «Шоколадный заяц» развивал сольную карьеру после выпуска из «Фабрики звезд». Однако исключительно на музыке Нарцисс не пытался сосредоточиться. Он также участвовал в разных российских телешоу, вел радиопрограмму на «Хит FM».

Юрий Шатунов

Солиста культовой группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Музыкант умер в возрасте 48 лет вследствие острой сердечной недостаточности и обширного инфаркта.

Имя детдомовца из Оренбурга стало известным на весь Советский Союз в середине 80-х, когда Шатунов спел свои главные хиты – «Белые розы», «Седую ночь», «Лето». Руководитель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов настоял на записи этих песен. Готовые пленки он отнес в киоск звукозаписи, там работал его знакомый. Песни быстро «завирусились». Их слушали буквально повсюду. Но несмотря на колоссальный успех «Ласкового мая», Шатунов покинул коллектив ради сольной карьеры. Ей он занимался до смерти.

Леонид Шварцман

Советский и российский художник, мультипликатор Леонид Шварцман умер 2 июля 2022 года в результате остановки сердца.

Сам Леонид Шварцман долгое время считал, что должен был погибнуть на войне. Но военкомат потерял его личное дело. Шварцман нашел сферу, в которой мог бы принести пользу государству и его самым маленьким гражданам. Леонид Аронович, вдохновленный мультфильмами Диснея, всю жизнь работал над развитием мультипликации в нашей стране. Именно Шварцман придумал Старуху Шапокляк, героев мультфильма «Варежка», «38 попугаев» и других персонажей, которые стали впоследствии культовыми для детей разных поколений.

Георгий Ярцев

15 июля 2022 года не стало легенды московского «Спартака» Георгия Ярцева. Знаменитый футболист скончался на 75-м году жизни вследствие сердечной недостаточности.

Путь Ярцева к всесоюзной славе был долгим. Только в 28 лет он начал выступать за «Спартак», и это принесло ему успех. А уже в 1979 году Георгий Ярцев стал чемпионом СССР. Уйти из футбола навсегда спортсмен так и не смог. Будучи мастером спорта СССР Ярцев тренировал футболистов «Спартака» и привел «красно-белых» в финал Кубка России в 1996 году.

Михаил Горбачев

Первый президент СССР и лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа 2022 года.

Выходец из простой крестьянской семьи поступил на юридический факультет МГУ после школы. Горбачев мог стать сотрудником КГБ, но Михаил Сергеевич сделал выбор и ушел в политику. Благодаря ему в Советском Союзе началась эпоха гласности. И пусть на сегодняшний день к его роли в судьбе СССР относятся неоднозначно (политика обвиняют в развале государства), отрицать заслуги Горбачева берутся не многие.

Елизавета II

На момент смерти Елизавета II считалась самым старейшим британским монархом в истории. Сердце королевы остановилось 8 сентября 2022 года, когда та пребывала в Шотландии.

Елизавета была только третьей в очереди на престол. Однако из-за череды обстоятельств уже 6 февраля 1952 года «принцесса Лилибет» (как ее называли дома) взошла на трон. За ее коронацией наблюдали миллионы людей по телевизору, так как королева настояла на трансляции. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», – аргументировала свое решение Елизавета в беседе с Уинстоном Черчиллем. Спустя десятки лет миллионы людей в самых разных уголках мира будут провожать ее в последний путь.

Борис Моисеев

Звезда российской эстрады Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Новость о его смерти была неожиданной для многих, хотя после нескольких инсультов здоровье артиста значительно пошатнулось.

Борис Моисеев ассоциируется с историей отечественного шоу-бизнеса благодаря откровенным песням и эпатажным выступлениям. Мало кто знает, но после выпуска в 2007 году автобиографии «Птичка. Живой звук» артист хотел развивать карьеру писателя, но проблемы со здоровьем перечеркнули планы.

Александр Шевченко

Автор хитов «Зимний сон», «Будет все, как ты захочешь» и многих других умер 26 декабря. Александру Шевченко был 61 год. Причиной смерти талантливого музыканта стал оторвавшийся тромб.