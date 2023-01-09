Пакистанец стал отцом в 60-й раз и не хочет останавливаться

У Сардара Джана Мохаммада Хан Хилджи, жителя Кветты, столицы Белуджистана, родился сын, который стал 60-м ребенком мужчины, сообщает Oddity Central.

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Новорожденного назвали Хушал и он, по словам его отца, не станет в итоге самым младшим ребенком большого семейства. Сардар заявил, что, имея на данный момент трех жен и такое большое количество детей от них, останавливаться на достигнутом он не собирается. Пакистанец собирается найти себе четвертую супругу, которая родит ему еще наследников. В поиске новой жены Сардару помогают друзья.

Стоит отметить, что впервые мир узнал о Сардаре Джане Мохаммаде Хан Хилджи еще в 2016 году, когда на свет появился его 35-й ребенок. Тогда в интервью пакистанец заявил, что хочет произвести на свет 100 потомков. По всей видимости, к этой цели он и продолжает стремиться.