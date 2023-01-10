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3 часа назад

В Великобритании поступили в продажу мемуары принца Гарри

Мира Маркина

Автобиографическая книга британского принца Гарри под названием Spare (“Запасной”) поступила на прилавки десяти книжных магазинов Великобритании, сообщает ТАСС. В двух из них был изменен график работы, чтобы у желающих ознакомиться со скандальными мемуарами появилась возможность сделать это как можно скорее.

В Великобритании поступили в продажу мемуары принца Гарри
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Откровения сына короля Карла III могут стать причиной большого скандала в Букингемском дворце. Из ранее опубликованных отрывков, которые оказались в руках журналистов по ошибке испанских книжных дистрибьюторов, широкая аудитория получила представление об интимности тем, затронутых принцем в книге. В частности, Гарри рассказывает, как впервые попробовал наркотики, проходил службу в Афганистане и лишился девственности.

Принц Гарри рассказал о своем настоящем отце

Известно, что гонорар принца за мемуары составил $20 млн. В Великобритании многие подданные королевства скептически настроены к публикации “Запасного”, о чем говорит снижение рейтинга популярности Гарри до 26%.

Ранее мы писали о вероятных последствиях публикации мемуаров Гарри.

Люди,принц Гарри,
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