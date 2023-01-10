В Великобритании поступили в продажу мемуары принца Гарри

Автобиографическая книга британского принца Гарри под названием Spare (“Запасной”) поступила на прилавки десяти книжных магазинов Великобритании, сообщает ТАСС. В двух из них был изменен график работы, чтобы у желающих ознакомиться со скандальными мемуарами появилась возможность сделать это как можно скорее.

Откровения сына короля Карла III могут стать причиной большого скандала в Букингемском дворце. Из ранее опубликованных отрывков, которые оказались в руках журналистов по ошибке испанских книжных дистрибьюторов, широкая аудитория получила представление об интимности тем, затронутых принцем в книге. В частности, Гарри рассказывает, как впервые попробовал наркотики, проходил службу в Афганистане и лишился девственности.

Известно, что гонорар принца за мемуары составил $20 млн. В Великобритании многие подданные королевства скептически настроены к публикации “Запасного”, о чем говорит снижение рейтинга популярности Гарри до 26%.