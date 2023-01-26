100-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Англичанка Олив Вестерман не так давно отметила 100-летний юбилей и раскрыла нестандартный секрет долголетия. Об этом сообщает издание Metro.

Фото: Deewater Grange Care Home Deewater Grange Care Home

У пенсионерки была крайне насыщенная жизнь: какое-то время она жила в Сингапуре и много путешествовала с мужем по миру. Кроме того, Женщина много лет работала медсестрой в детском саду и уверена, что именно общение с детьми помогло сохранить ей молодость души.

Deewater Grange Care Home

По словам Вестерман, ее секрет долголетия кроется в том, что всю жизнь она старалась избегать странных людей и не общаться с ними.

"Думаю, что лучший совет, который я могу дать, — это просто быть счастливой и довольной жизнью, и по максимуму использовать то, что у вас есть", – также добавила долгожительница.

Сейчас британка живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения подарили женщине на юбилей коробку конфет и духи, который раньше ей дарил муж.