Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

100-летняя женщина раскрыла нестандартный секрет долголетия

Мира Маркина

Англичанка Олив Вестерман не так давно отметила 100-летний юбилей и раскрыла нестандартный секрет долголетия. Об этом сообщает издание Metro.

100-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Фото: Deewater Grange Care HomeDeewater Grange Care Home

У пенсионерки была крайне насыщенная жизнь: какое-то время она жила в Сингапуре и много путешествовала с мужем по миру. Кроме того, Женщина много лет работала медсестрой в детском саду и уверена, что именно общение с детьми помогло сохранить ей молодость души.

Deewater Grange Care Home

По словам Вестерман, ее секрет долголетия кроется в том, что всю жизнь она старалась избегать странных людей и не общаться с ними.

"Думаю, что лучший совет, который я могу дать, — это просто быть счастливой и довольной жизнью, и по максимуму использовать то, что у вас есть", – также добавила долгожительница.

100-летняя британка назвала виски секретом своего долголетия

Сейчас британка живет в доме престарелых. Сотрудники учреждения подарили женщине на юбилей коробку конфет и духи, который раньше ей дарил муж.

"Я действительно не могу поверить, что мне уже 100 лет. Это удивительное чувство", – добавила Вестерман.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой интимный секрет Елизавета II хранила всю жизнь.

Люди,Елизавета II,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители