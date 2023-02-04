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49 минут назад

Письмо Марлона Брандо оценили в миллион рублей

Катя Кобышева

Письмо, которое когда написал знаменитый голливудский актер Марлон Брандо, было оценено в $15 тысяч, что составляет чуть более 1 миллиона рублей. Об этом пишет издание Robb Report.

Письмо Марлона Брандо оценили в миллион рублей
Фото: Кадр из фильма «Трамвай "Желание"» Кадр из фильма «Трамвай "Желание"»

Марлон Брандо отправил это письмо в конце 1940-х годов молодой французской актрисе Соланж Подель с тем, чтобы сообщить ей о разрыве их отношений. Послание поучилось огромным - три страницы, исписанных мелким почерком. Эксперты говорят, что встречаются грамматические ошибки.

Актер писал, что в желании расстаться виноват только он, также он сожалел о своей неверности и уверял, что будет всегда вспоминать с любовью ставшую бывшей возлюбленную.

Письмо будет выставлено на аукционе, который пройдет 8 февраля 2023 года.

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