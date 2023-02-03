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54 минуты назад

Найден самый старый пес в мире за всю историю

Катя Кобышева

Самой старой собакой в мире был признан пес по кличке Боби, которому исполнилось 30 лет. Соответствующая запись о долгожителе-рекордсмене сделана в Книге рекордов Гиннеса и появилась на официальном сайте.

Найден самый старый пес в мире за всю историю
Фото: Guinness World RecordsGuinness World Records

Пес сторожевой породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби дожила до 30 лет. Это рекордный возраст для собаки. Будучи новорожденным щенком он чудом избежал печальной участи, уготованной всем его собратьям. Об этом рассказал его нынешний хозяин 38-летний Леонель Коста.

По словам Леонеля, тогда не особо церемонились со щенками, но Боби в решающий момент не попался на глаза его отцу. Леонель и его братья нашли малыша и спрятали. Когда родители об этом узнали, они разрешили щенка оставить, хотя и отругали детей при этом. С тех пор Леонель и Боби стали лучшими друзьями. Сейчас псу сложно передвигаться, он плохо видит и много отдыхает, особенно ему нравится лежать у камина.

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