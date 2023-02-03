Найден самый старый пес в мире за всю историю

Пес сторожевой породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби дожила до 30 лет. Это рекордный возраст для собаки. Будучи новорожденным щенком он чудом избежал печальной участи, уготованной всем его собратьям. Об этом рассказал его нынешний хозяин 38-летний Леонель Коста.

По словам Леонеля, тогда не особо церемонились со щенками, но Боби в решающий момент не попался на глаза его отцу. Леонель и его братья нашли малыша и спрятали. Когда родители об этом узнали, они разрешили щенка оставить, хотя и отругали детей при этом. С тех пор Леонель и Боби стали лучшими друзьями. Сейчас псу сложно передвигаться, он плохо видит и много отдыхает, особенно ему нравится лежать у камина.