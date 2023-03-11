Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о конфликте в группе

Бывший солист когда-то очень популярной среди российской молодежи группы "Отпетые мошенники" Сергей Аморалов вспомнил о конфликте с другим участником Гариком Богомазовым. Об этом пишет издание "СтарХит".

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Музыкант стал гостем шоу "Малахов", где и поделился воспоминаниями. По словам артиста, десять лет назад Гарик Богомазов на него обиделся. Но даже сейчас Сергей Аморалов не понимает, что могло стать причиной такой обиды.

"Гарик ушел в 2010–2011 году. Просто перестал выходить на связь, перестал приезжать на концерты. Было принято решение выступать без него. Почему так случилось? У него были проблемы с алкоголем", — сообщил Аморалов.

Но во время записи интервью удалось связаться с Гариком Богомазовым, который озвучил свою версию произошедшего. По его мнению, группа развалилась из-за того, что Сергей Аморалов не дал Гарику и другому участнику группы Тому Хаосу создать дуэт и даже написал им несколько угрожающих писем.