Российский путешественник Федор Конюхов вновь в пути. В его Telegram-канале появился видеоролик, на котором запечатлели подъем в воздух самого большого в истории России воздушного шара.

Старт новой экспедиции Конюхова состоялся в Мурманской области. Около пяти утра по Москве путешественник поднялся в воздух на гигантском шаре. Его площадь – около 12 тысяч квадратных метров. На старте шар весит около пяти тонн.

Федор намерен установить новый рекорд и провести в воздухе более 60 часов без посадки. Сообщается, что почти за трое суток на этом шаре можно преодолеть колоссальное расстояние – до трех тысяч километров. Финал экспедиции намечен в Красноярском крае.