В 2003 году Элизабет Холмс создала компанию Theranos, которая занималась разработкой оборудования для быстрой диагностики крови.

Она утверждала, что ее технология позволяет проводить анализ с помощью небольшой капли крови, взятой из пальца. Компания привлекла большие инвестиции, ее стоимость достигала 9 миллиардов долларов.

Однако в 2015 году, после многочисленных жалоб клиентов, выяснилось, что технология Theranos не работает так, как заявляла Холмс. Компания была обвинена в мошенничестве и Холмс была приговорена к 11 годам тюрьмы.

Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov