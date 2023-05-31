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Как бегун помог своему сопернику добраться до финиша: видео

Кенийский бегун на дальние дистанции Саймон Чепрот стал известен во всем мире после того, как помог своему сопернику добраться до финиша во время марафона в Нигерии.

К концу дистанции в 10 километров бегун Кеннет Кипкемой упал от изнеможения всего за несколько метров до финишной черты.

Спортсмен был настолько слаб, что мог только ползти, но неожиданно ему на помощь пришел соперник. Саймон Чепрот, который отставал всего на несколько метров, решил остановиться и помочь своему противнику. Кеннет был на грани потери сознания, поэтому Саймон практически тащил его на себе и сделал так, чтобы Кеннет пересек финишную черту первым.

Об этой истории рассказал блогер @Gordey.bogdanov.

Этот жест Саймона Чепрота вызвал восхищение у всех участников соревнования и зрителей. Он показал, что в спорте важна не только победа, но и уважение к соперникам.

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Подробнее о том, как бегун помог своему сопернику, смотрите в видео.

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