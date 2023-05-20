Зависть и скандалы: как сложилась судьба «Мисс СССР-89»

19 мая 1989 года в Москве стартовал первый всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». В концертном зале «Россия» собрали 35 победительниц городских и областных конкурсов, по факту вчерашних школьниц. Мероприятие шокировало своей открытостью как зарубежных гостей, так и советских граждан. Западные СМИ сравнивали «Мисс СССР» с полетом Юрия Гагарина в космос, а москвичи с негодованием обсуждали дефиле молоденьких девушек в купальниках по сцене одной из крупнейших площадок страны, вспоминает «Газета.ru». Победительницей самого масштабного в СССР конкурса красоты тогда стала 17-летняя старшеклассница Юлия Суханова.

Юлия родилась в 1972 году в обычной советской семье. Ее воспитанием занималась мать, работница театрального буфета. На конкурс красоты «Мисс СССР-89» девушка попала случайно. Суханова пыталась пройти отбор на другое мероприятие «Московская красавица», но до финала не дошла. Зато Юлия приглянулась организаторам, и те пригласили ее поучаствовать в новом всесоюзном бьюти-смотре.

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Опыта в модельном бизнесе ни у кого не было. Участницы осваивали азы профессии буквально на ходу.

«Помню, что тогда не красилась, не причесывалась и на каблуках стояла впервые. Может, этой невинностью и взяла первое место», — поделилась воспоминаниями Юлия с изданием Graziamagazine.ru.

Особенно неловко недавней советской школьнице было дефилировать по подиуму в купальнике.

После завоевания титула «Мисс СССР» Суханова столкнулась с настоящей травлей. Конкурентки устроили ей бойкот, а украшавший корону аквамарин был украден. Также модель должна была отдавать 90% от своих гонораров одному из организаторов конкурса, который, по словам Юлии, мешал ей сотрудничать с западными агентствами.

Через 3 месяца Юлия Суханова покинула Советский Союз. Она прилетела в США на одном самолете с четой Ельциных и стала там настоящей звездой. За внимание девушки боролись голливудские плейбои, монакские миллионеры и персидские принцы.

Спустя два года популярность главной красотки СССР пошла на спад. Суханова уже готовилась к возвращению на родину, когда из дома пришло ужасное известие – ее маму убили с особой жестокостью. Родственники Юлии были напуганы, считали, что это чья-то месть девушке. Близкие уговорили ее остаться в Америке, где модель и проживает до сих пор.