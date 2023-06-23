С момента изобретения звукозаписи в конце XIX века, появилась возможность сохранить голоса значимых представителей русской культуры. Все знакомы с произведениями великих русских писателей, но мало кто из нас слышал, какие голоса им принадлежат.

Записи голосов позволяют нам услышать знаменитых литераторов прошлого века и ощутить их индивидуальность и характер через звук и интонацию.

Интересно, что на одной из первых отечественных звукозаписей был именно голос Льва Толстого. В 1908 году создатель фонографа Томас Эдисон прислал в Ясную Поляну своего помощника, чтобы записать звуковой автограф писателя. В те времена это была абсолютно новая технология, поэтому запись голоса подобного рода была экзотикой.

В видео блогера @Demidov собраны различные отрывки голосов Есенина, Толстого и Горького, включая чтение собственных произведений и выступления на съездах писателей.