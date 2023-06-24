Кто считается самым скромным миллиардером в мире: видео

Чака Фини часто называют "миллиардером без миллиардов"– он один из основателей торговой сети Duty Free. Фини родился в 1931 году в штате Нью-Джерси во времена великой депрессии.

В 1960 году он основал компанию Duty Free, которая занимается продажей товаров без налога на добавленную стоимость в международных аэропортах.

Однако, несмотря на свой огромный успех в бизнесе, Чак Фини всегда был известен своей скромностью и щедростью. Он никогда не любил роскошь и всегда жил аскетично. Он не имел дорогих автомобилей или яхт, а из имущества у него есть только квартира.

Но самое впечатляющее в жизни Чака Фини – это его филантропия. Он отдал все свое состояние на благотворительность и поддержку различных социальных проектов. При этом все пожертвования миллиардер делал анонимно.

Об этом рассказал блогер @Gordey.bogdanov в своем видео.