Мужчина попал в больницу и похудел на 90 килограммов

Житель Индии похудел на 90 килограммов после того, как попал в больницу с лишним весом. Об этом пишет издание The Times of India.

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23-летний мужчина по имени Аман Хам страдал от диабета, апноэ и повышенного артериального давления. После того, как врач озвучил ему диагнозы, индиец понял, что его жизнь находится под угрозой и решил заняться своим здоровьем.

Он перешел на правильное питание и начал заниматься спортом шесть дней в неделю по часу в день: кардио, йогой и силовыми тренировками. За шесть месяцев мужчина похудел на 90 килограммов, а после этого стал экспертом по борьбе с лишним весом.

"Это было страшное свидание с реальностью", — рассказал житель Индии.