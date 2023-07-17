Моряк с собакой около 100 дней прожил без еды и воды в Тихом океане
Моряк из Австралии Тим Шэддок и его собака Белла несколько месяцев провели в Тихом океане и были спасены. Об этом сообщает телеканал 9News.
Судно 51-летнего мужчины было повреждено штормом. Стихия настигла его с собакой во время путешествия из Мексики во Французскую Полинезию. Около 100 дней они дрейфовали по океану, питались сырой рыбой и пили дождевую воду. В итоге их нашли при помощи вертолета и эвакуировали.
Сейчас моряк и его питомец чувствуют себя "стабильно и очень хорошо". Несмотря на испытания, Тим Шэддок выглядел здоровым и был в хорошем настроении, когда их спасали.
По словам профессора Майка Типтона, эксперта по выживанию в океане, их спасение - это результат удачи и навыков мужчины. Он знал, как защититься от жары и обезвоживания.