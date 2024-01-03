В мире татуировок есть одна женщина, которая не только является самым старым тату-мастером в мире, но и она единственная практикует древнюю филиппинскую технику нанесения татуировки мамбаток. Ее имя – Ванг-Од Оггей, и ей уже 106 лет.

Ванг-Од Оггей начала заниматься искусством татуировки в 15 лет, и с тех пор она продолжает создавать уникальные работы. Ее татуировки это не просто красивые узоры на коже, а настоящее искусство, которое имеет глубокий символический смысл.

Однако Ванг-Од Оггей не только создает красивые работы, она также передает свой опыт следующему поколению. Она обучает молодых людей древней технике нанесения татуировок мамбаток, чтобы сохранить этот уникальный вид искусства.

Несмотря на свой преклонный возраст, Ванг-Од Оггей продолжает работать и создавать новые татуировки. Ее работы пользуются большим спросом среди туристов и любителей татуировок со всего мира.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Denis_anisimkov.