Великобритания всегда славилась своими традициями, которые затрагивают каждый аспект жизни членов королевской семьи.

Важно понимать, что соблюдение королевского протокола не является просто формальностью или пустым требованием. Оно, в первую очередь, служит для сохранения устоявшихся традиций монархии.

Несмотря на свой идеальный образ, принц Уильям иногда грешит нарушениями королевского этикета.

К примеру, члены королевской семьи должны иметь безупречный внешний вид, поэтому наличие бороды считается неприемлемым. Но принц Уильям решил иначе и появился на публике с бородой, которую отрастил во время своей военно-морской поездки на Барбадос.

Согласно протоколу, два наследника не должны путешествовать вместе. Такая мера введена из соображений безопасности, ведь в случае аварии они оба могут погибнуть и порядок престолонаследия будет нарушен. Однако в 2014 году Уильям пренебрег и этим правилом, совершив перелет в одном самолете со своим сыном принцем Джорджем.

Еще одним нарушением протокола, которое принц Уильям часто допускает, являются фотосессии с фанатами. В отличие от своего отца, Уильям часто останавливается, чтобы сделать селфи или дать автографы своим поклонникам.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Zarinalv.