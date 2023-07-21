Николай Дроздов выписался из больницы

Популярный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов из больницы отправился домой. Об этом сообщает певец и композитор, Дмитрий Дунаев, который близко общается с семьей Дроздова. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Дмитрий Дунаев, Николая Николаевича выписали из больницы и сейчас он уже дома. Собеседник агентства также уточнил, что телеведущий чувствует себя хорошо.

О госпитализации телеведущего также сообщил Дмитрий Дунаев, по его словам, причиной стало отравление. В СМИ были также предположения о том, что госпитализация была плановой.