В Сети появилось фото из «спартанского дома» Илона Маска

Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, хранит в своем скромном доме стоимостью в $50 тыс. уникальные предметы: катану и скульптуру в форме ракеты. Этот интересный факт был раскрыт американским журналистом и биографом Маска, Уолтером Айзексоном, через его аккаунт в соцсетях.

На снимке, сделанном журналистом внутри дома Маска, видно, как он сидит за деревянным столом, вовлеченный в телефонный разговор. На заднем плане можно увидеть кухню и небольшой участок гостиной.

На момент съемки Маск разместил свою катану на журнальном столике, а скульптура в форме ракеты была заметна на фоне. Также на кухонном стуле висела куртка Tesla Plaid Mode, в которой он являлся лицом компании на различных мероприятиях.

Соцсети

Внутри дома Маска можно увидеть постер из научно-фантастического журнала под названием "Удивительные истории". Этот постер размещен над столом на кухне.

Согласно Айзексону, в 2020 году Маск принял решение продать свои пять роскошных домов, чтобы сделать своим постоянным местом жительства скромное двухспальное жилище в городе Бока-Чика, штат Техас. В прошлом Илон объяснял свое решение продать все свое имущество, чтобы обеспечить дополнительное финансирование своим амбициозным проектам, включая космический полет с SpaceX для создания будущей колонии на Марсе.