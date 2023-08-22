Жаклин Кеннеди была первой леди США всего два года, но за это короткое время она стала иконой стиля, которую по сегодняшний день считают символом той эпохи.

После убийства ее мужа президента Джона Кеннеди в ноябре 1963 года, Жаклин оказалась в центре внимания. Она проявила невероятную стойкость в этот сложный период и лично занималась организацией похорон мужа. Вскоре она вместе с детьми переехала в Нью-Йорк.

Через 5 лет после трагедии, которая перевернула ее жизнь, Жаклин вновь вышла замуж. На этот раз за друга семьи – греческого миллиардера Аристотеля Онассиса. Многие говорили, что это был брак по расчёту. Жаклин в нем получила необходимую поддержку и безопасность, а бизнес Онассиса смог выйти на американский рынок. Но их браку тоже было не суждено продлиться долго, в 1975 году миллиардер умер от дыхательной недостаточности.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.