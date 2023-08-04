Дети, рожденные в британской королевской семье, несут на своих плечах огромную ответственность. Воспитание этих детей подчинено определенным правилам королевского протокола.

Традиции королевского двора формировались на протяжении многих веков и требуют от принцев и принцесс безукоризненного поведения при любых обстоятельствах.

Одно из главных правил – постоянно демонстрировать хорошие манеры, ведь любое неосторожное движение или слово могут быть расценены как нарушение этикета. Например, принцессам нельзя класть ногу на ногу или смеяться в голос.

За столом дети королевской семьи также должны вести себя идеально: не разговаривать с набитым ртом, есть аккуратно и бесшумно. Им строго запрещено пить газировку и есть фастфуд.

Кроме правил поведения, юные принцы и принцессы обязаны следовать строгому протоколу в одежде. Девочкам нельзя надевать короткие юбки или платья, мальчикам – джинсы и футболки.

Такие строгие требования кажутся чрезмерными для современных детей. Но для королевской семьи соблюдение традиций это дань уважения многовековой истории британской монархии.

Об это рассказала в своем видео блогер @Zarinalv.