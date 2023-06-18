Трагическая смерть принцессы Дианы стала огромной культурной потерей не только для жителей Великобритании, но и для всего мира.

Могила принцессы Дианы находится на острове, и это вызывает у многих людей вопросы. Почему ее решили организовать не на территории Вестминстерского аббатства, где обычно хоронят членов королевской семьи?

Одной из причин выбора острова стало желание семьи принцессы обрести последний покой в тихом и уединенном месте. Остров – это место, куда можно прийти, чтобы почтить память принцессы Дианы в безмятежной обстановке, без шума и суеты города.

Кроме того, остров был выбран потому, что он находится в поместье Элторп, который является родным домом Дианы, рассказала блогер @Zarinalv.

Это место имеет особое значение для семьи принцессы, и они хотели, чтобы ее могила была рядом с родными местами.