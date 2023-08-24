10 декабря 1936 года король Британской империи Эдуард VIII принял добровольное решение об отречении от престола, которое поменяло ход истории. Это было первое подобное событие за 800 лет.

Его решению предшествовал огромный скандал, который возник из-за того, что члены правительства и королевской семьи выступили против брака короля с американкой Уоллис Симпсон.

По правилам британской монархии король не мог жениться на дважды разведенной женщине, которой являлась Уоллис. Все требовали от короля прекратить эту любовную связь, ведь, чтобы он мог вступить в узаконенные отношения с Симпсон, ему нужно отречься от трона.

Но не смотря на все уговоры, в 1936 году он произнес знаменитую речь, в которой объявил о своем отречении:

"Я не могу продолжать исполнять свои обязанности короля, не имея возможности жениться на женщине, которую люблю".

В результате его брат Георг VI стал новым королем Англии.

Уоллис Симпсон, урожденная Уорфильд, родилась в штате Пенсильвания в 1896 году. В возрасте двадцати лет она вышла замуж за морского летчика, который оказался алкоголиком, из-за чего через их брак вскоре распался. Вторым мужем Уоллис стал американский бизнесмен Эрнест Симпсон, вместе с которым она переехала в Лондон.

Вскоре после переезда в Англию, Уоллис познакомилась с наследником престола, а в 1934 году у них начался роман.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Siberianteacher.