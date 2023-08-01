На протяжении веков женщин оценивали по внешнему виду, особенно если речь шла о представительницах высшего общества.

Однако некоторые из самых могущественных королев прошлого обладали нестандартной внешностью, что не помешало им оставить значительный след в истории.

Возьмем, к примеру, легендарную египетскую царицу Клеопатру.

Хотя античные источники и не дают однозначного описания ее внешнего вида, многие указывают на то, что она отличалась необычными чертами лица и была далека от классических канонов красоты. Тем не менее, Клеопатра славилась умом, образованностью и харизмой, благодаря чему могла руководить в один из самых сложных период египетской истории.

Из-за влияния популярного сериала "Великолепный век" у многих сложилось впечатление, что Хюррем Хасеки-султан была невероятной красавицей, но на самом деле все не так однозначно.

Так как художникам было запрещено писать с натуры любимицу султана, не сохранилось ни одного доподлинного портрета "главной красавицы гарема". Те, кому удалось увидеть Хюррем, говорили, что она была низкого роста и имела довольно нечеткие черты лица.

Но, благодаря своему острому уму и политическому чутью, она сумела завоевать расположение султана и значительно повлиять на политику Османской империи.

Об остальных самых некрасивых королевах в истории рассказали в видео на странице @Historyinteresting.