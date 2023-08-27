Японка выиграла чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре
Японка Нанами Нагура, известная как Seven Seas, стала чемпионкой международного конкурса по игре на воображаемой гитаре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Всемирный конкурс по игре на воображаемой гитаре проходил в финском городе Оулу. Нанами Нагура получила 35,8 баллов и стала чемпионкой уже в третий раз.
Кадр из видео / Air Guitar World Championships 2023
На втором месте оказался участник из Финляндии Аапо Раутио, заработавший 35,2 балла. Третье место с 35,1 баллами занял россиянин Кирилл Блюменкратц, который выступал под флагом Франции.
Первый международный чемпионат по игре на воображаемой гитаре провели в 1996 году. Он был частью развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.
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