Японка выиграла чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

Японка Нанами Нагура, известная как Seven Seas, стала чемпионкой международного конкурса по игре на воображаемой гитаре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

© Air Guitar World Championships 2023

Всемирный конкурс по игре на воображаемой гитаре проходил в финском городе Оулу. Нанами Нагура получила 35,8 баллов и стала чемпионкой уже в третий раз.

Кадр из видео / Air Guitar World Championships 2023

На втором месте оказался участник из Финляндии Аапо Раутио, заработавший 35,2 балла. Третье место с 35,1 баллами занял россиянин Кирилл Блюменкратц, который выступал под флагом Франции.

Первый международный чемпионат по игре на воображаемой гитаре провели в 1996 году. Он был частью развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.