Врач Эми Уайнхаус рассказала о последних словах певицы

Врач Эми Уайнхаус рассказала о последнем разговоре с певицей
Британская певица Эми Уайнхаус в день своей смерти говорила, что не хочет умирать. Об этом сообщает издание Daily Mirror с ссылкой на слова ее лечащего врача Кристины Ромет.
В последние дни своей жизни артистка снова пристрастились к алкоголю, в чем она призналась наблюдавшему за ее состоянием специалисту.
По словам Кристины Ромет, Уайнхаус выглядела спокойной и немного виноватой во время их последнего разговора. Когда врач поинтересовалась у певицы, планирует ли та лечиться от алкоголизма и бросить пить, прозвучал ответ "Я не знаю".
Эми Уайнхаус была найдена мертвой в своей квартире в июле 2011 года. Позднее ее отец предположил, что причиной смерти дочери стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. Впоследствии эта версия подтвердилась.
Сегодня певице могло бы исполниться 40 лет.
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