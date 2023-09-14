Врач Эми Уайнхаус рассказала о последних словах певицы

Британская певица Эми Уайнхаус в день своей смерти говорила, что не хочет умирать. Об этом сообщает издание Daily Mirror с ссылкой на слова ее лечащего врача Кристины Ромет.

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В последние дни своей жизни артистка снова пристрастились к алкоголю, в чем она призналась наблюдавшему за ее состоянием специалисту.

По словам Кристины Ромет, Уайнхаус выглядела спокойной и немного виноватой во время их последнего разговора. Когда врач поинтересовалась у певицы, планирует ли та лечиться от алкоголизма и бросить пить, прозвучал ответ "Я не знаю".

Эми Уайнхаус была найдена мертвой в своей квартире в июле 2011 года. Позднее ее отец предположил, что причиной смерти дочери стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией. Впоследствии эта версия подтвердилась.

Сегодня певице могло бы исполниться 40 лет.