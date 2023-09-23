Рекордсмены Книги Гиннеса, взявшие количеством: видео

Стать рекордсменом в Книга рекордов Гиннеса – это возможность получить мировую известность и оставить свое имя в истории. Как оказалась, люди готовы на самые сумасшедшие поступки, чтобы выделиться из толпы.

Не все рекорды связаны со спортивными достижениями, люди все чаще придумывают новые способы, чтобы продемонстрировать свои способности. Поэтому с каждым годом в Книге Гиннесса появляется все больше странных рекордов.

Некоторые люди посвящают этому всю свою жизнь. Они неутомимо тренируются, чтобы добиться фантастических результатов в самых разных областях – от спорта и физических упражнений до необычных хобби и творческих достижений.

Например, Ашерита Фурман установил более 600 рекордов из которых 30 до сих пор остаются не побитыми. Один из его самых странных достижений – скоростное толкание апельсинов носом.

Книга рекордов Гиннеса притягивает тех, кто готов выйти за рамки привычного и доказать самому себе, на что он способен. Это уникальная возможность реализовать свой потенциал и оставить свой след в истории.

Подробнее об остальных рекордсменах Книги рекордов Гиннеса рассказал в своем видео блогер @Kikbrains.