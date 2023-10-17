Охлобыстин рассказал, как поборол алкогольную зависимость

Иван Охлобыстин страдал от алкогольной зависимости. В этом он признался в эфире программы "Жизнь и судьба".

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По словам актера, до 23 лет он вел спортивный образ жизни. Но его молодость проходила в тот период времени, когда стали продавать текилу и открывать ночные клубы. В какой-то момент Охлобыстин понял, что алкоголь стал частью его тела, от которой он стал зависим.

Когда актер осознал свою проблему, он обратился за помощью к священнику, который и помог ему справиться с алкогольной зависимостью. Охлобыстин называет его своим духовным наставником и до сих пор, по прошествии 30 лет, поддерживает с ним связь.