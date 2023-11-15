Видео с танцующим Энтони Хопкинсом просмотрели почти 14 млн человек
85-летний Энтони Хопкинс покорил интернет новым видео, на котором он танцует на своей кухне под популярную песню Mambo Italiano.
Актер опубликовал ролик в личном блоге три дня назад. За это время оно набрало 13,7 млн просмотров.
"Эй, гумба, тебе нравится, как я танцую румбу? Воскресный вайб", – так Хопкинс подписал видео.
Оно заработало более 1,5 млн лайков и восхищенные отзывы поклонников.
"Очень рада видеть Вас в добром здравии и прекрасном настроении!", "Не переставайте быть таким замечательным", "Люблю ваше чувство юмора", – пишут пользователи.
В 2021 году стало известно, что у Энтони Хопкинса был диагностирован синдром Аспенгера, для которого характерно нарушение психического развития.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что индийские фермеры из штата Карнатака намерены выйти на марш протеста из-за нехватки невест в сельской местности.