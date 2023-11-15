85-летний Энтони Хопкинс покорил интернет новым видео, на котором он танцует на своей кухне под популярную песню Mambo Italiano.

Актер опубликовал ролик в личном блоге три дня назад. За это время оно набрало 13,7 млн просмотров.

"Эй, гумба, тебе нравится, как я танцую румбу? Воскресный вайб", – так Хопкинс подписал видео.

Оно заработало более 1,5 млн лайков и восхищенные отзывы поклонников.

"Очень рада видеть Вас в добром здравии и прекрасном настроении!", "Не переставайте быть таким замечательным", "Люблю ваше чувство юмора", – пишут пользователи.

В 2021 году стало известно, что у Энтони Хопкинса был диагностирован синдром Аспенгера, для которого характерно нарушение психического развития.