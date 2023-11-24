В 1909 году Фриц Габер изобрел способ промышленного производства аммиака – основы для удобрений, необходимых для выращивания достаточного количества продовольствия для увеличивающегося населения планеты. Его открытие спасло миллиарды людей от голода.

Вскоре химическое соединение азота и водорода начали использовать для синтеза взрывчатых веществ. Также Габер активно участвовал в разработке химического оружия для Германии, за что впоследствии подвергался критике. Многие считают его ответственным за сотни тысяч смертей.

По сей день ученые и историки спорят о его роли в науке и моральной оценке его деятельности. Но его открытия бесспорно изменили ход истории.