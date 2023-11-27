Когда Элвис Пресли женился на Присцилле Болье в 1967 году, церемония бракосочетания прошла весьма стремительно. Они решили пожениться спонтанно, во время отпуска в Лас-Вегасе. Церемония заняла всего несколько минут.

Пресли был кумиром миллионов поклонников по всему миру, поэтому его быстрая свадьба в Вегасе вызвала ажиотаж в СМИ. Это породило моду на стремительные браки среди знаменитостей и простых людей. Лас-Вегас даже получил прозвище "Столица быстрых браков".