Правда ли Пушкин украл сюжеты своих сказок

Александра Сергеевича Пушкина сегодня считают солнцем русской поэзии. Его произведения изучают в школах и университетах. Многие наизусть помнят стихи автора. Авторитет Пушкина незыблем. Но мало кто знает, что писателя подозревают в плагиате.

Рассказываем, какие сюжеты Александр Сергеевич предположительно мог подсмотреть у иностранных коллег.

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«Сказка о Золотом петушке»

Сказку о золотом петушке Александр Пушкин написал в 1834 году. Вдохновила его на создание этого текста ссора с императором Николаем I, который хотел пожаловать подданному высокий чин. Однако тот отказался, не желая кому-либо подчиняться. В оригинале даже были строки о том, что с царями спорить плохо. Однако цензоры царской эпохи заменили их на «с иными плохо спорить». Но по-настоящему она интересна даже не этим, а своим сходством с другим произведением.

Поэтесса Анна Ахматова спустя 100 лет заметила подозрительное сходство между историей русского поэта и «Легендой об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга. Предполагается, что отечественный автор творил, оглядываясь на текст другого писателя. При этом стоит отметить, что у Ирвинга царь выжил, когда у Пушкина он погиб из-за обмана.

«Сказка о рыбаке и рыбке»

Кадр из мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке», 1950 год.

Поучительная история о рыбаке и рыбке многими сегодня воспринимается как работа авторства классика русской литературы. Кто бы мог подумать, что при создании этого текста писатель подсматривал результаты трудов не менее известных авторов.

У братьев Гримм, живших за век до Пушкина, есть «Сказка о рыбаке и его жене». Ее сюжет подозрительно похож на ту историю, которая в русских школах подается как сказка Пушкина. У немцев старуха в итоге просит сделать ее мужа римским папой. У солнца русской поэзии, как пишут в сети, также были записи о том, чтобы старик стал главой католической церкви. Однако в итоге он повел свой сюжет по другому пути.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Кадр из мультфильма «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 1951 год.

Даже самые юные читатели сказок Пушкина так или иначе замечали сходство сказки о мертвой царевне и семи богатырях с «Белоснежкой» братьев Гримм. Обе героини спят крепким сном и разбудить ее может разве что поцелуй прекрасного принца. Кроме того, совпадает количество второстепенных персонажей: у Гримм было семеро гномов, у Пушкина — богатырей.

Некоторые исследователи тем временем не видят ничего плохого в подобных заимствованиях. Они отмечают, что Пушкин не просто переписал историю. Он творчески ее переосмыслил и облек в стихотворную форму.

«Сказка о царе Салтане»

Кадр из мультфильма «Сказка о царе Салтане», 1984 год.

«Сказку о царе Салтане», как считают исследователи, Александр Пушкин написал вовсе не из-за творческого порыва, а в ходе спора с Жуковским на создание лучшей детской сказки. Александр Сергеевич не стал тратить время и силы на придумывание собственных сюжетной линии и персонажей. Он просто взял существующую историю и переработал ту под отечественный формат.

В сети пишут, что поэт написал сказу о царе Салтане, вдохновившись народной сказкой «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Ее ранее записал Александр Николаевич Афанасьев. В обеих историях есть три девицы, рождение непонятного существа и путешествие в бочке.

Будущий классик русской литературы не стеснялся заимствовать из рассказов своей няни Арины Радионовны. Каждый школьник знает, какое место поэт отвел этой женщине в своем творчестве. Но мало кто догадывается, что Александр Сергеевич не гнушался того, чтобы переиначивать на свой лад сказки, рассказанные ему няней. А она, как принято считать, брала из народных сказаний.